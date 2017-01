Monic Hendrickx is psychiater Familie Kruys

ANP Monic Hendrickx is psychiater Familie Kruys

AMSTERDAM - In het nieuwe seizoen Familie Kruys gaat Thomas in therapie om af te rekenen met zijn alcoholverslaving. Daar komt hij psychiater Rozemarijn tegen, een rol van Monic Hendrickx. Maar of zij Thomas echt kan helpen, is nog maar de vraag. “Ik weet niet of ze nou wel zo’n goede psychiater is”, zegt Monic tegen BuzzE.

Door ANP - 11-1-2017, 7:36 (Update 11-1-2017, 7:36)

De actrice vond het erg leuk eindelijk eens met Hans Dagelet, die Thomas vertolkt, te kunnen spelen. Hij maakte eind jaren tachtig al indruk op Monic, maar nooit eerder stonden ze tegenover elkaar. “Soms loopt het gewoon zo dat je elkaar niet eerder treft. Hans is iemand die uitdagend speelt, hij probeert je echt uit het lood te slaan. Dan moet je proberen in je rol te blijven. Ik ben een paar keer in de lach geschoten en heb me meermaals afgevraagd of ze wel zo psychiatrisch verantwoord te werk ging.”

Monic heeft een bijrol in het nieuwe seizoen Familie Kruys, maar duikt wel in meerdere afleveringen op. “Bijrollen vind ik vaak moeilijker dan hoofdrollen omdat je minder tijd hebt. Je moet oppassen dat je niet te veel in te weinig tijd propt.” De nieuwe afleveringen zijn vanaf 27 januari te zien bij Videoland, vanaf medio maart zendt RTL 4 het derde seizoen uit.

Verantwoordelijkheid

De opnamen van Familie Kruys vielen samen met de draaiperiode van Penoza, de misdaadserie waarin Monic te zien is als kille gangstermoeder Carmen. “Het is altijd spannend om iemand te spelen die ver van je af staat en lekker in een andere wereld te duiken.”

Ook haar rol in Familie Kruys stond ver van Monic zelf af. “Ik ben wel eens een paar keer bij een psychiater geweest in verband met een rol, maar dat was het dan ook. Het lijkt me een hele leuke baan, maar ook wel een beroep met veel verantwoordelijkheid. Wat dat betreft is het misschien nog makkelijker om crimineel te zijn.”