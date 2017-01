Iets meer kijkers voor Peter Jan Rens

HILVERSUM - De persoonlijke beslommeringen van Peter Jan Rens hebben dinsdagavond iets meer kijkers getrokken dan vorige week. De tweede aflevering van zijn realityserie Peter Jan & Virginia: Doen ze ’t of doen ze ’t niet? was goed voor 344.000 kijkers, drieduizend meer dan vorige week. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Door ANP - 11-1-2017, 8:53 (Update 11-1-2017, 8:53)

In het programma was dinsdagavond te zien hoe Peter Jan Virginia ten huwelijk vroeg tijdens een optreden van Django Wagner. Naar verluidt treden de twee volgende week al in het huwelijksbootje. De Telegraaf wist afgelopen weekeinde te melden dat de ceremonie op Tenerife plaatsvindt.

Echt een kijkcijferkanon is de serie nog niet. De meeste kijkers stemden dinsdag af op de NPO1-programma's Opgelicht (1,7 miljoen) en De rijdende rechter: wordt vervolgd (1,5 miljoen). Ook de quiz De slimste mens schopte het weer tot de kijkcijfertop, met 1,4 miljoen kijkers.