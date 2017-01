Amsterdam Dance Event maakt data bekend

AMSTERDAM - De 22e editie van het Amsterdam Dance Event (ADE) vindt plaats van woensdag 18 tot en met zondag 22 oktober. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 11-1-2017, 9:21 (Update 11-1-2017, 9:21)

Het internationaal bekende dancefestival is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Het evenement verwelkomde in 2016 ruim 2.200 artiesten en 550 sprekers op een recordaantal van 140 locaties. Dit jaar verwacht de organisatie ruim 375.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

Naast het evenement in Amsterdam staan er ook dit jaar weer internationale activiteiten op de agenda, met onder meer een omvangrijk programma in Mumbai en showcases op SXSW in Austin. Het programma voor ADE wordt op een later moment bekendgemaakt.