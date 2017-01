Chantal Janzen lanceert eigen mediaplatform

AMSTERDAM - Chantal Janzen komt met meer dan alleen een eigen glossy. &C wordt naast een maandelijks magazine ook een onlineplatform, app met eigen shop en gaat vanaf het najaar ook eigen televisieprogramma's produceren.

Door ANP - 11-1-2017, 10:21 (Update 11-1-2017, 10:21)

"Net als met theater en televisie, wil ik met &C vooral amuseren, maar ook ontroeren, beschouwen en inspireren", zegt Chantal. "Naast bekende en reeds gevestigde namen wil ik ook ruimte maken voor nieuw talent. In de toekomst wordt het bieden van een podium voor nieuw creatief talent een van de belangrijkste uitgangspunten van &C."

Het multimediaplatform is vooral gericht op vrouwen in de leeftijd van 18 tot 48 jaar en gaat volgens Chantal 'alle interessegebieden behandelen'. "Mode, beauty, eten, reizen, lifestyle, wonen, human interest, de hele mikmak. Maar door mijn bril bekeken. En ik heb -5,5 dus sterk wordt dat sowieso."

Begin december bevestigde Medialane al dat Chantal een eigen blad zou krijgen. &C wordt in maart gelanceerd.