OM wil taakstraf voor rapper Boef

ANP OM wil taakstraf voor rapper Boef

BREDA - Het Openbaar Ministerie wil dat de vloggende rapper Boef een taakstaf van 100 uur en twee weken voorwaardelijke celstraf krijgt. Dat eiste de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Breda.

Door ANP - 11-1-2017, 16:23 (Update 11-1-2017, 16:23)

Sofiane Boussaadia, de echte naam van Boef, heeft nadat hij vorig jaar in september vier dagen vastzat een agent beledigd in een filmpje op social media. Hij had gezegd dat hij hij 'zijn dochter zou neuken'. Daarnaast zou hij zich niet hebben gemeld bij de politie toen dat wel moest. Zelf beriep hij zich op artistieke vrijheid. En hij meldde zich niet, omdat een optreden was uitgelopen.

Boef raakte vorig jaar in opspraak vanwege zijn treitervlog met een agent. Hij werd niet veel later opgepakt omdat hij jongeren zou hebben opgehitst te gaan vechten in Tilburg-Noord. Die zaak is nog in onderzoek.

De uitspraak is woensdagmiddag.