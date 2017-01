Kellendonkprijs voor Hanna Bervoets

NIJMEGEN - De Frans Kellendonkprijs van dit jaar is voor schrijfster Hanna Bervoets. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde kende haar de prijs woensdag toe.

Door ANP - 11-1-2017, 16:25 (Update 11-1-2017, 16:25)

De onderscheiding is voor een Nederlandstalige auteur die blijk geeft van een 'onafhankelijke en originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek'. Bervoets is volgens de Maatschappij 'inhoudelijk en vormtechnisch op zoek naar telkens nieuwe manieren om haar onmiskenbare maatschappelijke engagement uit de drukken'. Er is 'steeds een schrijfster aan het woord die trefzeker formuleert, lenig construeert, boordevol verbeelding zit en nooit roeperig of te expliciet wordt'. "Op 32-jarige leeftijd kan ze al bogen op een stevige productie, met een eigen toon en plaats."

"Heel blij en zeer vereerd!", reageerde Bervoets op Facebook. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 5000 euro en wordt op 20 februari uitgereikt in Nijmegen.