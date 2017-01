IFFR sluit af met 20th Century Women

ROTTERDAM - 20th Century Women is gekozen als slot film van het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR). De dramafilm van regisseur en scenarist Mike Mills beleeft op zaterdag 4 februari in Rotterdam zijn Europese première. Dat maakte de organisatie van het IFFR woensdag bekend.

Door ANP - 11-1-2017, 16:58 (Update 11-1-2017, 16:58)

“Wij zijn bijzonder blij met het liefdevolle en sfeervolle 20th Century Women als slotfilm van IFFR”, zegt festivaldirecteur Bero Beyer. “Regisseur Mills schetst met humor, emotie en een tikkeltje weemoed een visuele ode aan vrouwen van toen.”

20th Century Women, vanaf 20 april in de Nederlandse bioscopen, gaat over de vijftienjarige Jamie die wordt opgevoed door zijn excentrieke moeder en twee jongere vrouwen. Annette Bening speelt Jamies moeder, een rol waarvoor ze een Golden Globe-nominatie kreeg. Ook Greta Gerwig, Elle Fanning, Billy Crudup en Lucas Jade Zumann zijn te zien in de film.

De 46e editie van het IFFR vindt plaats van woensdag 25 januari tot en met zondag 5 februari. Tijdens het Rotterdamse filmfestival gaan onder meer Oscarfavoriet Moonlight en Het doet zo zeer, de documentaire die Heleen van Royen maakte over haar dementerende moeder, in première. Lemon van debuterend regisseur Janicza Bravo is de openingsfilm.