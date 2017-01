‘Selena Gomez scharrelt met The Weeknd’

LOS ANGELES - Selena Gomez is gevallen voor The Weeknd. De twee konden volgens ooggetuigen nauwelijks van elkaar afblijven toen ze dinsdag een bord pasta deelden in een restaurant in Los Angeles. “Het is nog pril en niet serieus”, vertelde een ingewijde aan People.

Door ANP - 11-1-2017, 19:52 (Update 11-1-2017, 19:52)

“Ze genoten van een romantische date in de regen”, zei een ooggetuige. “Ze gedroegen zich als een stel. Ze liepen hand in hand weg.”

Hoe lang Selena en The Weeknd al daten, is niet bekend. De zanger, die werd geboren als Abel Tesfaye, had tot november een relatie met Bella Hadid. De twee gingen na anderhalf jaar uit elkaar omdat ze het beiden te druk hadden met werk. Selena had jarenlang een knipperlichtrelatie met Justin Bieber.