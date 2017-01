'Alex Pettyfer verloofd met Nederlandse ex'

ANP 'Alex Pettyfer verloofd met Nederlandse ex'

LOS ANGELES - De Britse acteur Alex Pettyfer en het Nederlandse model Marloes Horst hebben elkaar weer gevonden. De twee, die in maart bekendmaakten uit elkaar te gaan, zijn volgens ingewijden van E! News zelfs verloofd.

Door ANP - 11-1-2017, 23:12 (Update 11-1-2017, 23:12)

Alex en Marloes werden onlangs hand in hand gespot in Beverly Hills. Op foto’s die E! News woensdag publiceerde is duidelijk te zien dat het model uit Akkrum een ring draagt. "Ze zijn weer samen en ze zijn verloofd", liet een bron weten.

Magic Mike-acteur Alex en Marloes maakten in maart bekend uit elkaar te zijn, maar sloten een hereniging toen al niet uit. “We houden ontzettend veel van elkaar, zijn elkaars beste vrienden en wie weet wat de toekomst in petto heeft", schreef Alex op Instagram.