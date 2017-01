The Carpenters klagen platenlabel aan

ANP The Carpenters klagen platenlabel aan

LOS ANGELES - Richard Carpenter, het overgebleven lid van muziekduo The Carpenters, klaagt platenlabel Universal aan. Volgens de muzikant hebben hij en de erfgenamen van zijn zus Karen maar een "minuscule fractie" gekregen van de royalty's over digitaal gebruik van hun muziek.

Door ANP - 12-1-2017, 3:21 (Update 12-1-2017, 3:21)

Volgens Variety diende Richard woensdag een aanklacht in. Daarin beweert hij dat het platenlabel onder meer heeft gesjoemeld met het aantal downloads, en andere digitale opbrengsten verkeerd heeft gecategoriseerd om zo tot een lagere som te komen. Hij eist minimaal 2 miljoen dollar (bijna 1,9 miljoen euro) van Universal.

Richard en Karen brachten tussen 1969 en 1983 als The Carpenters 11 albums en 31 singles uit, met onder meer Close To You en Top Of The World als grote hits. Van de platen en singles zijn volgens The Guardian in totaal meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht.

Karen Carpenter overleed in 1983 op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van anorexia nervosa. Broer Richard (70) spant de rechtszaak aan uit hun beider naam.