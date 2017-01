Frits Sissing loopt warm voor Musical Awards

Frits Sissing loopt warm voor Musical Awards

UTRECHT - Bekend Nederland verzamelt zich donderdagavond in het Beatrix Theater in Utrecht voor het Musical Awards Gala. De prijzen worden dit jaar voor de zestiende keer uitgedeeld. En bijna traditiegetrouw is Frits Sissing weer de presentator van dienst. Hij is er voor de zevende keer bij als host van de avond.

Door ANP - 12-1-2017, 7:24 (Update 12-1-2017, 7:24)

Als doorgewinterde Musical Awards-presentator draait Frits inmiddels zijn hand niet meer om voor zo’n grote liveshow. “Zenuwachtig ben ik niet”, zegt hij tegen BuzzE. “Het is natuurlijk altijd spannend, zo met alle collega’s en mensen uit de branche in de zaal. Maar als we eenmaal zijn begonnen, zit je zo in een flow.”

De show begint donderdagavond met een grootse opening met een hoofdrol voor musicalster Romy Monteiro. "Compleet met groot ballet en veel glitter en glamour”, verklapt Frits. Tijdens de rest van de show krijgt de kijker behalve de uitreiking van de awards zoals gebruikelijk ook enkele voorproefjes van nieuwe musicals te zien.

Draaiboek

“De gehele Broadway-cast van de musical On Your Feet! wordt overgevlogen met in hun slipstream Gloria Estefan. Verder krijgen we iets te zien van De Marathon met muziek van Thomas Acda en van de kleine productie Bridges of Madison County met Lone van Roosendaal en René van Kooten”, somt Frits op uit zijn ‘enorm dikke draaiboek’.

Zelf heeft Frits ook een aantal musicalfavorieten als het gaat om het afgelopen jaar. Zo maakte The Lion King een enorme indruk op hem. “Je verwacht het misschien niet van mij, maar ik had The Lion King nog nooit gezien. Ik was dan ook heel blij dat hij terugkwam”, zegt de presentator. Ook Danny de Munk in Ciske de Rat was een persoonlijk hoogtepunt. “Ik was toch weer onder de indruk. Dat is knap want je gaat er heen met het gevoel: ik weet het wel.”

Het Musical Awards Gala wordt om 21.25 uur uitgezonden op NPO1.