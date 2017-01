Justine heeft scheepsramp plek gegeven

ANP Justine heeft scheepsramp plek gegeven

AMSTERDAM - Vijf jaar na het kapseizen van het cruiseschip Costa Concordia heeft zangeres Justine Pelmelay, een van de opvarenden, de scheepsramp een plekje kunnen geven. Dat is gelukt dankzij intensieve therapie, vertelt ze in De Telegraaf.

Door ANP - 12-1-2017, 7:44 (Update 12-1-2017, 7:44)

"Zo’n traumatische ervaring doet namelijk psychisch wel het een en ander met je", aldus de 58-jarige Justine. "Ik en velen die op het schip zaten met mij, hebben zonder uitzondering allemaal last gehad van een posttraumatisch stresssyndroom. De therapie EMDR heeft mij goed geholpen."

De ramp kostte Justine indirect ook haar relatie, maar het ongeluk bracht haar niet alleen maar ellende. De zangeres leeft nu veel meer dan vroeger. "Ik sta heel anders in het leven. Veel bewuster van het feit dat het zomaar in een paar seconden afgelopen kan zijn. Tijd is belangrijk, ik koester ieder moment van de dag", aldus Justine. "Als ik iets wil, dan stel ik het niet uit, maar doe het meteen. Belangrijk is dat je in het leven tijd voor jezelf neemt."

Een ding doet ze in ieder geval niet meer: een cruise maken. "Dat kan ik echt niet meer. Ik ga het niet opzoeken."