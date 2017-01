Guy Pearce wil niet te lang van huis zijn

ANP Guy Pearce wil niet te lang van huis zijn

MELBOURNE - Guy Pearce mist Australië als hij te lang van huis is en voelt zich dan ook schuldig naar zijn familieleden toe. ''Ik was zeven maanden aaneen weg van huis, voor werk. Mijn leven is nu ingrijpend veranderd'', zegt de vriend van Carice van Houten, die in augustus beviel van hun zoon Monte.

Door ANP - 12-1-2017, 7:52 (Update 12-1-2017, 7:52)

''Maar ik heb ook nog een zus met een geestelijke handicap en een moeder met alzheimer, dus ik voelde me altijd al verantwoordelijk en schuldig als ik te lang weg ben. En ik mis Australië: gewoon even naar de winkel lopen op een warme dag, de buren groeten, wat afstand nemen van mijn werk."

Op de set van Brimstone bloeide er wat moois op tussen Guy Pearce (49) en Carice van Houten (40). Over hun samenwerking in de film zegt Guy in de Volkskrant: "Even los van het feit dat ik verliefd op haar werd, is ze innemend, grappig en amusant. Ze zit vol zelfspot. En ze is uitzonderlijk mooi, zoals jullie ook allemaal weten. Ze is krachtig, als het moet, maar soms ook verlegen: een bijna elf-achtige verschijning."

In Brimstone speelt Carice de bijrol van de vrouw van de dominee, de hoofdrol van Guy Pearce. "Het klikte meteen tussen ons. Ik herinner me ons eerste gesprek op de set. We kwamen erachter dat we als kind ooit klarinet speelden. Zoiets kleins: hé, nog iemand die de klarinet kent. Een ander aspect is dat ze fucking goed is, als actrice, en zonder poeha."