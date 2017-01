Vader aanslagpleger in RTL Late Night

AMSTERDAM - De vader van een van de aanslagplegers in de concertzaal Bataclan in Parijs is donderdagavond te gast in RTL Late Night. Samy Amimour was een van de IS-strijders die op 13 november 2015 het vuur opende tijdens een concert van Eagles Of Death Metal, waardoor 89 mensen om het leven kwamen.

Door ANP - 12-1-2017, 10:11 (Update 12-1-2017, 10:11)

Zijn vader vertelt in het tv-programma over wat voor soort jongen Samy was en hoe die tot zijn daden heeft kunnen komen. De man heeft nog geen moment kunnen rouwen om zijn zoon en is verbijsterd over wat die heeft gedaan, aldus RTL. Hij praat met presentator Humberto Tan over hoe Samy heeft kunnen radicaliseren en ook hoe hij denkt dat kan worden voorkomen dat anderen radicaliseren.