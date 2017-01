Eerste namen Down the Rabbit Hole bekend

ANP Eerste namen Down the Rabbit Hole bekend

BEUNINGEN - Massive Attack, Oscar and the Wolf, Moss en Spinvis zijn enkele van de eerste namen die spelen op de komende editie van Down the Rabbit Hole. Ook Xavier Rudd, Anderson .Paak, Bazart, Benjamin Clementine en Bonobo komen naar het festival in Beuningen. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 12-1-2017, 10:24 (Update 12-1-2017, 10:24)

De vierde editie van Down the Rabbit Hole vindt plaats van 23 tot en met 25 juni. De kaartverkoop is al van start gegaan. De eerste 10.000 weekendtickets zijn bijna uitverkocht.