ANP Giancarlo Esposito terug in Better Call Saul

LOS ANGELES - Het lijkt erop dat Breaking Bad-schurk Gustavo 'Gus' Fring terugkeert in het derde seizoen van Better Call Saul. Acteur Giancarlo Esposito, die de rol van Gus speelt, hint daarop in een nieuwe promo.

Door ANP - 12-1-2017, 11:31 (Update 12-1-2017, 11:31)

"Ik ben terug! Dit is het moment waarop je hebt gewacht, de opkomst van Gus komt eraan!", twittert Giancarlo. In het filmpje is Gus weer te zien als de vertrouwde manager van het fictieve fastfoodrestaurant Los Pollos Hermanos. Hij ziet er daarin een stuk beter uit dan in zijn laatste momenten in Breaking Bad waarop Gus op gruwelijke wijze om het leven wordt gebracht.

Better Call Saul is een spin-off en prequel van Breaking Bad en gaat over advocaat Saul Goodman, gespeeld door Bob Odenkirk. Als Giancarlo daadwerkelijk terugkeert, is hij naast Odenkirk en Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut) de derde grote naam uit Breaking Bad die zijn opwachting maakt. Kijkers zagen ook al kleinere rollen van onder meer Mark Margolis (Tio) en Raymond Cruz (Tuco) terug.

Het derde seizoen van Better Call Saul verschijnt komend voorjaar op Netflix. Een releasedatum is nog niet bekend.