Buma NL komende vijf jaar in TivoliVredenburg

GRONINGEN - De Buma NL Awards worden voortaan uitgereikt in TivoliVredenburg in Utrecht. De conferentie Buma NL en het festival voor Nederlandstalige muziek vindt de komende vijf jaar plaats in Utrecht. Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, heeft daarvoor donderdag een intentie-overeenkomst getekend tijdens Noorderslag in Groningen.

12-1-2017

Buma NL bestaat uit een jaarlijks terugkerend conferentieprogramma overdag en een awardshow in de avond. Een van de doelen daarvan is om erkenning voor Nederlandstalige muziek te vergroten. De afgelopen jaren vond Buma NL plaats in Theater aan de Parade in Den Bosch.

Voor Frank Helmink is de overgang naar TivoliVredenburg een logische stap. "We kijken absoluut tevreden terug op de samenwerking met Den Bosch, maar waren tegelijkertijd op zoek naar iets groters en een locatie die plek biedt aan alle vormen van Nederlandstalige muziek. TivoliVredenburg past perfect bij het langetermijnidee dat we daarvoor hebben. Bovendien is het toch iets centraler gelegen in het land."