Raymann stopt met roken, toch door bij BNR

ANP Raymann stopt met roken, toch door bij BNR

AMSTERDAM - Cabaretier Jörgen Raymann heeft donderdag iedereen op het verkeerde been gezet. De programmamaker gaat niet stoppen met zijn radioshow op BNR zoals hij suggereerde, maar stopt met roken.

Door ANP - 12-1-2017, 14:23 (Update 12-1-2017, 14:23)

"Ik ga stoppen met roken", begon Raymann zijn show. "En iedereen die dacht dat het echt was, bedankt voor jullie berichten. En voor iedereen die blij was: lekker puh. Ik ga gewoon lekker door."

Raymann plaatste donderdag aan het begin van de middag een filmpje op Twitter waarin hij aankondigde te 'stoppen'. "Ik zit nu twee maanden bij BNR, ik doe al twee maanden Ask Me Anything dus het is tijd om te stoppen." De reden wilde hij nog niet kwijt.

BNR speelde het spelletje mee. Zo twitterde het radiostation "BREAK: @JorgenRaymann stopt ermee bij @BNR ! Hij legt zelf vanaf 14 uur uit waarom."