Tiësto krijgt sleutels Vegas voor verjaardag

HILVERSUM - Tiësto krijgt dinsdag een bijzonder cadeau voor zijn 48e verjaardag. De Nederlandse dj mag de sleutels van Las Vegas in ontvangst nemen, vertelde hij donderdag in de Coen & Sandershow.

Door ANP - 12-1-2017, 17:45 (Update 12-1-2017, 17:45)

“Ik krijg de sleutels van de stad en dinsdag wordt uitgeroepen tot Tiësto Day. Ik word officieel burgemeester van Las Vegas, dat is toch wel weer een hele eer.”

Welke privileges Tijs Verwest, beter bekend als Tiësto, krijgt, is hem nog niet helemaal duidelijk. “In Vegas mag je sowieso alles doen wat je wil. Ik ben dan de partyburgemeester. Ik mag te hard rijden, krijg geen boetes, dus dat scheelt ook weer”, grapte Tijs.

Dinsdag wordt het in de Amerikaanse gokstad ‘een heel groot feest’. “De band en cheerleaders van de University of Nevada komen en er is een grote vuurwerkshow op het dak van het MGM Grand. De burgemeester komt en er komen veel bekende mensen langs.”