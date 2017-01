Madonna doet mee aan vrouwenprotestmars

WASHINGTON - Ook Madonna is van de partij tijdens de protestmars in Washington de dag na de inauguratie van Donald Trump. De Women's March On Washington wil aandacht vragen voor vrouwenrechten onder het bewind van de komende president van de Verenigde Staten.

Door ANP - 13-1-2017, 2:23 (Update 13-1-2017, 2:23)

Madonna maakte haar deelname bekend met een provocatieve foto. Daarop is het kruis van een vrouw te zien, waarbij het schaamhaar is geschoren in de vorm van het bekende Nike-logo. "Yessss, just do it", schreef de zangeres daarbij. Ze sprak de hoop uit dat er een miljoen vrouwen op de been komen die dag, en riep fans op zich aan te sluiten.

Aan de mars, die overigens volgens de organisatie niet alleen is bedoeld voor vrouwen, maar "voor iedereen die vrouwenrechten een warm hart toedraagt", doen meer Hollywoodsterren mee. Onder meer Katy Perry, Zendaya en Cher hebben al aangekondigd aanwezig te zijn bij het protest volgende week zaterdag.