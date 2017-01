Onderzoek kindermishandeling Robin Thicke

ANP Onderzoek kindermishandeling Robin Thicke

LOS ANGELES - De kinderbescherming in Los Angeles is een onderzoek gestart naar Robin Thicke. De zesjarige zoon van de zanger en zijn ex Paula Patton zou op school hebben verteld dat zijn vader hem geregeld een pak slaag geeft.

Door ANP - 13-1-2017, 3:03 (Update 13-1-2017, 3:03)

De leraar van Julian heeft daarop volgens Us Weekly begin van dit jaar de autoriteiten ingeschakeld. De jongen zou inmiddels ondervraagt zijn door specialisten, Robin moest donderdag uitleg komen geven bij de kinderbescherming.

Paula heeft inmiddels een spoedaanvraag ingediend om het contact tussen Robin en zijn zoon te beperken tot afspraken met toezicht van een andere volwassene. In de rechtbankpapieren waar Us Weekly de hand op wist te leggen, verweert de zanger zich. Hij zou Julian alleen in uitzonderlijke gevallen en als laatste toevlucht een lichte tik op z'n achterwerk hebben gegeven. Dat zou een opvoedmethode zijn waar hij en Paula het tijdens hun huwelijk over eens waren.