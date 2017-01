'Disney onderhandelt al met familie Fisher'

LOS ANGELES - De filmstudio achter Star Wars is in bespreking met de erfgenamen van Carrie Fisher. Disney zou volgens de BBC toestemming nodig hebben van de familie om Carrie's uiterlijk digitaal na te maken en te gebruiken in nieuwe films.

Door ANP - 13-1-2017, 5:52 (Update 13-1-2017, 5:52)

De actrice werd beroemd als Princess Leia in de eerste drie Star Wars-films uit de jaren 70 en 80. Ze keerde terug in die rol in The Force Awakens uit 2015. Na haar dood vlak voor de jaarwisseling, moet Disney beslissen wat er met die rol gebeurt. Alhoewel Carrie de opnames voor de volgende film al had voltooid, is er waarschijnlijk sowieso digitale techniek voor nodig om de film af te maken.

Het zal niet de eerste keer zijn dat een overleden acteur te zien is in een Star Wars-film. In Rogue One, die afgelopen december uitkwam, is de vijftien jaar geleden overleden acteur Peter Cushing te zien in zijn rol als Grand Moff Tarkin. Dat gebeurde in overleg met de familie van Cushing. Ook een jonge versie van Carrie Fisher komt in die film voorbij, dankzij een combinatie van een stand-in en visuele technieken.