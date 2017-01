'All You Need Is Love is best verslavend'

13-1-2017

Het programma waarin Robert geliefden bij elkaar brengt en waarin mensen elkaar ten overstaan van de vele kijkers kunnen vertellen hoeveel ze van elkaar houden, is al jarenlang een succesformule. Het eerste seizoen was in 1992 te zien bij de toenmalige publieke omroep Veronica op Nederland 2. "Het idee was een programma te maken over de liefde, dat niet meteen een datingshow was. Het is ooit voor mij verzonnen en ik ben er in al die jaren langzaam in meegegroeid. Zo kwamen er steeds meer familieverhalen, werd ik ouder en wijzer en kreeg ik daardoor meer overwicht in gesprekken.''

'All You Need' verhuisde in 1998 naar SBS6, waar enige jaren alleen de beroemde kerstspecial te zien was, en is sinds 2006 ondergebracht bij RTL 4. Dat het inmiddels een van de langst lopende programma's op tv is, had Ten Brink van tevoren nooit verwacht. De spanning en positiviteit die het programma uitstralen, bepalen volgens hem het succes. "Als er al tranen vloeien, dan zijn die van geluk.'' Al zijn er natuurlijk ook genoeg verbroken relaties voorbijgekomen en hebben ook wat mensen publiekelijk hun liefde geuit zonder dat die werd beantwoord. "Die scherpe kantjes horen er ook bij'', aldus Robert.

De presentator voorspelt een mooi nieuw seizoen. ,,We hebben zaterdag oma Trijnie, die is opgegeven door haar kleindochter en een knipperlichtrelatie heeft met Frederik. Wat daar gebeurt, is het meest hilarische moment van de afgelopen 25 jaar. Maar het is wel echte liefde.''

Is er in de toekomst een All You Need Is Love denkbaar zonder Robert ten Brink? ,,Dat lijkt me heel gek. Er zitten zoveel van mijn lolletjes in.''