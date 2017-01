Pieter Kuijpers krijgt oeuvreprijs in Eye

AMSTERDAM - Regisseur Pieter Kuijpers krijgt op 23 januari een oeuvreprijs uitgereikt vanwege zijn enorme bijdrage aan de Nederlandse film. De ceremonie vindt plaats tijdens het Shortcutz Festival in instituut Eye in Amsterdam, zo maakte de organisatie vrijdag bekend.

Door ANP - 13-1-2017, 10:04 (Update 13-1-2017, 10:04)

De jury heeft besloten de 48-jarige regisseur van films als Van God los, TBS en De Griezelbus te eren nadat hij vorige jaar bekendmaakte te stoppen met regisseren en zich meer te focussen op produceren met jong filmtalent.

"Ik wil graag met getalenteerde, slimme en fanatieke makers films en tv-drama maken met een uitdagende inhoud, van hoogst mogelijke kwaliteit en voor een zo groot mogelijk publiek", aldus Kuijpers. "Er is veel talent en er is hoge kwaliteit onder de jonge makers. Ik hoop dat ik hen kan helpen de juiste verhalen te vinden en de juiste manier om ze te vertellen."

Het festival eert de filmmaker ook met een retrospectief. Het is de vierde keer dat Shortcutz Amsterdam de carrière-award uitreikt. Eerder ging de onderscheiding naar George Sluizer, Jos Stelling en Rutger Hauer. Van Kuijpers wordt momenteel door de NPO de serie Riphagen uitgezonden, over de Nederlandse handelaar die in de Tweede Wereldoorlog een fortuin verdiende door joden te verraden.