ANP Gerard Ekdom spreekt opnieuw rol Batman in

AMSTERDAM - Gerard Ekdom, Katja Schuurman, Dennis Weening en Buddy Vedder spreken de hoofdrollen in van de Nederlandse versie van De Lego Batman Film. Filmdistributeur Warner Bros maakte de stemmencast vrijdag bekend.

Door ANP - 13-1-2017, 10:37 (Update 13-1-2017, 10:37)

Gerard Ekdom was ook als Batman te horen in De Lego Film uit 2014. Katja Schuurman spreekt de stem in van politiecommissaris Barbara Gordon. Dennis Weening maakt zijn debuut als stemacteur. De presentator van Expeditie Robinson leent zijn stem aan Batmans vijand de Joker. Buddy Vedder is te horen als Batmans sidekick Robin.

De Engelstalige versie van de film The Lego Batman Movie bevat de stemmen van onder anderen Will Arnett, Rosario Dawson, Michael Cera, Ralph Fiennes en Zach Galifianakis. De Lego Batman Film draait vanaf 8 februari in de bioscopen.