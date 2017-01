Sky trekt Michael Jackson-aflevering terug

ISLEWORTH - Een aflevering over Michael Jackson van de serie Urban Myths wordt niet uitgezonden. De beslissing van televisienetwerk Sky volgt op kritiek van Paris Jackson, de dochter van de overleden King of Pop, meldt de BBC.

De special, onderdeel van de serie Urban Myths, zou binnenkort worden vertoond op Sky Arts. De halfuur durende aflevering gaat over een roadtrip van Jackson, Elizabeth Taylor en Marlon Brando van New York naar Los Angeles na de aanslagen van 11 september. De rol van Michael werd gespeeld door de blanke acteur Joseph Fiennes.

Paris Jackson gaf donderdag op Twitter aan de beelden ongelooflijk beledigend te vinden. ‘’Ik vind het eerlijk gezegd om te kotsen", aldus de 18-jarige.

Geschoffeerd

De dochter van de King of Pop, die sprak van een beschamend portret, stelde dat niet alleen dat haar vader werd geschoffeerd, maar ook Elizabeth Taylor, die haar peettante was. "Het maakt me kwaad dat dit overduidelijk bedoeld is als belediging, niet alleen voor mijn vader, maar ook voor mijn peettante Liz."

Paris’ neef Taj Jackson gaf eerder al op Twitter aan dat hij de woorden niet kon vinden om ‘het schaamteloze gebrek aan respect’ te omschrijven. Paris Jackson kwam met haar kritiek nadat een fansite van Michael haar op Twitter vroeg om een reactie op de beelden. Fans van de King of Pop waren boos omdat hun idool als karikatuur zou worden afgeschilderd in het programma.

Het televisiestation heeft in verklaring laten weten te hebben besloten de aflevering niet uit te zenden vanwege de bezwaren van directe familieleden van Jackson. ‘’Wij willen een luchtige kijk geven op naar verluidt waargebeurde verhalen en hadden nooit de intentie om iemand te beledigen.’’ Volgens de zender staat Fiennes volledig achter het besluit.