ANP Barry Atsma gaat dit jaar regisseren

AMSTERDAM - Voor Barry Atsma (44) komt dit jaar een wens uit. De acteur maakt zijn regiedebuut. ''Ik schrijf zelf het scenario en komende zomer gaan we opnemen'', vertelt Atsma aan AD Magazine. ''Veel meer kan ik er nog niet over zeggen."

Door ANP - 13-1-2017, 14:44 (Update 13-1-2017, 14:44)

Barry heeft vaker aangegeven graag te willen regisseren. Eerder zei hij daarover: ''Ik ben naar de rol van regisseur aan het toewerken. Daar ben ik op een heel relaxte manier mee bezig. Zolang er nog interessante rollen worden aangeboden heb ik daar nog niet veel de tijd voor. Ik ben altijd al bezig met scripts en het lijkt me geweldig om een script naar mijn eigen hand te zetten."

Vanaf 19 januari is Barry Atsma te zien in de nieuwe VARA-serie Klem op NPO 1. In de dramaserie van Frank Ketelaar (Overspel, Vuurzee) speelt Atsma de rol van keurige weduwnaar Hugo. Hij heeft een hoge baan bij de Belastingdienst en leeft een rustig leven met zijn twee dochters. Dit alles verandert wanneer zijn jongste dochter hartsvriendinnen blijkt te zijn met de dochter van de beruchte crimineel Marius (Jacob Derwig). Georgina Verbaan speelt in Klem de vrouw van de crimineel.