Ed Sheeran viel af door bier te laten staan

ANP Ed Sheeran viel af door bier te laten staan

LONDEN - Ed Sheeran heeft genoten van een jaartje niets doen, maar er was wel een probleem. “Ik groeide dicht”, zei hij in een interview in het radioprogramma The Breakfast Club. “Ik dacht dat al mijn kleren in de was waren gekrompen, maar dat was niet zo.”

Door ANP - 13-1-2017, 17:10 (Update 13-1-2017, 17:10)

Om weer in zijn kleding te passen, liet de zanger het bier een tijdje staan. Het effect was volgens hemzelf verbluffend. “Ik verloor 22 kilo”, vertelde Ed. Intussen drinkt hij zo nu en dan weer een ‘pint’. “Ik ben nu op gewicht, en ik ben met trainen begonnen om op gewicht te blijven.”

Wat Ed ook opbrak, was het feit dat hij niet meer optrad. “Tijdens een show verbrand je toch heel wat calorieën”, zei hij. “Dat had ik me eigenlijk helemaal niet zo gerealiseerd.”