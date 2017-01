Toetsenist Bronski Beat overleden

LONDEN - Larry Steinbachek, in de jaren tachtig de toetsenist van Bronski Beat, is vorige maand op 56-jarige leeftijd overleden. Zijn zus heeft dat nu pas laten weten aan de BBC. Larry overleed aan de gevolgen van kanker.

Door ANP - 13-1-2017, 17:21 (Update 13-1-2017, 17:21)

Steinbachek formeerde Bronski Beat samen met Steve Bronski en Jimmy Somerville. De zanger was vooral bekend vanwege zijn hoge stemgeluid. Het drietal scoorde in 1984 een grote hit met Smalltown Boy. In 1985 verliet Somerville de band om verder te gaan met The Communards.

Bronski Beat speelde een belangrijke rol in de emancipatie van homo’s. Na het vertrek van Somerville, gingen Bronski en Steinbachek nog door met de band. Later vertrok Steinbachek naar Amsterdam. Daar bleef hij bezig in de muziek. Zo werkte hij mee aan enkele musicals.