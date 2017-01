Gitarist Tommy Allsup overleden

ANP Gitarist Tommy Allsup overleden

SPRINGFIELD - Gitarist Tommy Allsup is in een ziekenhuis in het Amerikaanse Springfield overleden. Dat meldt Daily Mirror. De 85-jarige gitarist is vooral bekend omdat hij in februari 1959 aan de dood ontsnapte door niet aan boord te gaan van het vliegtuig waarmee Buddy Holly neerstortte.

Door ANP - 13-1-2017, 18:21 (Update 13-1-2017, 18:21)

Allsup was met Buddy Holly, The Big Bopper en Richie Valens op tournee. In het kleine vliegtuig dat de muzikanten naar een volgend optreden moest brengen, was een plek te weinig. Valens en Allsup tosten om de laatste plek in het toestel. Valens won.

Even werd gedacht dat Allsup toch in het vliegtuig zat. Dat kwam omdat hij zijn identiteitspapieren aan Buddy Holly had gegeven, zo vertelde hij jaren na het ongeluk.

Saloon

Allsup had enkele jaren een club in Dallas. Die noemde hij Tommy's Heads Up Saloon vanwege zijn gewonnen toss. Daarnaast was hij sessiemuzikant en werkte samen met Roy Orbison, Merle Haggard en Willie Nelson. De gitarist overleed in een ziekenhuis vanwege complicaties bij een operatie.

Over het vliegtuigongeluk waarbij Buddy Holly, Richie Valens en The Big Bopper overleden is een film gemaakt. The Day The Music Died, een van de grootste hits van Don McLean, gaat ook over de tragedie.