Ed Sheeran schrijft muziekgeschiedenis

LONDEN - Ed Sheeran heeft in zijn thuisland muziekgeschiedenis geschreven. De singer-songwriter staat deze week op de eerste én tweede plaats van de Britse hitlijst.

Door ANP - 13-1-2017, 20:44 (Update 13-1-2017, 20:44)

Volgens The Official Charts Company is het voor het eerst dat een artiest met nieuwe nummers op de eerste en tweede plek staat. Shape Of You voert de Britse hitlijst aan, Castle On The Hill volgt op de tweede plek. Ed bracht beide nummers, de eerste singles van zijn nieuwe plaat ÷ (divide), vorige week vrijdag uit.

Ook in Nederland scoort Ed een nummer 1-hit met Shape Of You. Castle On The Hill doet het hier iets minder goed, het lied komt deze week binnen op de vierde plaats van de Singles Top 100.