ANP 2,2 miljoen zien eerste liveshow The Voice

HILVERSUM - De eerste liveshow van het zevende seizoen van The Voice of Holland heeft vrijdagavond 2,2 miljoen kijkers getrokken. De cijfers van de RTL-talentenjacht krabbelden daarmee weer een beetje op nadat vorige week de laagste score van het seizoen werd behaald met 2,1 miljoen kijkers.

Door ANP - 14-1-2017, 9:02 (Update 14-1-2017, 9:02)

The Voice had vrijdag weer flinke concurrentie van Flikken Maastricht op NPO 1, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Voor de politieserie nestelden zich 1,9 miljoen mensen voor de buis, goed voor een derde plaats in de kijkcijfer top 25. Het NOS Journaal van 20.00 uur werd het best bekeken: 2,4 miljoen kijkers.