ANP Album McVie en Buckingham komt in mei

LOS ANGELES - Mick Fleetwood hintte er een tijdje geleden al op, en nu gaat het er toch van komen. Christine McVie en Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac brengen samen een plaat uit. Het album moet in mei verschijnen, verklappen ze aan Los Angeles Times.

Door ANP - 14-1-2017, 12:13 (Update 14-1-2017, 12:13)

Het is al een tijdje geen geheim dat Christine en Lindsey demo’s uitwisselen. Mick Fleetwood zei daar tegen Rolling Stone niet zo heel lang geleden over dat het materiaal prima geschikt is voor een fantastisch album. Dat het uiteindelijk toch tot een echte samenwerking is gekomen, is voor Lindsey ook een verrassing. “Tot nu toe was het alleen maar Fleetwood Mac waar we mee bezig waren.”

Overigens doen Mick Fleetwood en John McVie, twee andere leden van Fleetwood Mac, ook mee aan het album, maar de plaat wordt desondanks onder de naam Buckingham/McVie uitgebracht.

Sinds Christine McVie na een afwezigheid van zestien jaar weer meedoet met Fleetwood Mac gonst het van de geruchten over een nieuw album. De band heeft inderdaad wel songs opgenomen, maar het is onduidelijk wat daarmee gebeurt. Bovendien ontbreekt zangeres Stevie Nicks op veel van de songs.