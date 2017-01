Beatles-medewerker 'Magic Alex' overleden

ATHENE - In Athene is Alexis Mardas overleden, de Griekse zakenman en medewerker van The Beatles, die van John Lennon zijn bijnaam 'Magic Alex' kreeg. Dat meldden Griekse media.

Mardas was directeur van Apple Electronics, onderdeel van het multimediabedrijf Apple Corps Ltd. van de Beatles, en begeleidde de Engelse band in de jaren zestig naar India. Hij is ook te zien in de Beatles-film Magical Mystery Tour.

Mardas werd vrijdag dood aangetroffen in zijn appartement in Athene. Hij was 74 jaar.