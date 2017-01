Jennifer Holliday zingt toch niet voor Trump

NEW YORK - De Amerikaanse zangeres Jennifer Holliday gaat bij nader inzien toch niet zingen bij de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. De zangeres liet dit weekeinde weten dat het een vergissing is geweest dat ze had toegezegd op een concert voorafgaande aan de inauguratie van Trump te zingen. Ze verontschuldigde zich voor deze foute inschatting bij de homoseksuele en transgendergemeenschap in het land, meldden Amerikaanse media.

15-1-2017

Holliday zei dat ze eerst dacht dat ze voor de inauguratie voor het hele land kon zingen en dat ze zich daarbij niet had gerealiseerd dat dit als steun voor Trump zou worden uitgelegd. Holliday zou voor Trump optreden op donderdag, de dag voor de inauguratie van de nieuwe president. Vrijdag meldden de medewerkers van Trump dat onder anderen Holliday, de band 3 Doors Down en countryzanger Toby Keith komen optreden op het evenement van donderdag. Eerder werd de komst van tienerster Jackie Evancho bevestigd.