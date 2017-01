Ratelband wil Peter Jan Rens ten val brengen

AMSTERDAM - Emile Ratelband is helemaal klaar met zijn voormalige goede vriend Peter Jan Rens. De positiviteitsgoeroe is vastbesloten de presentator ten val te brengen, zegt hij maandag in De Telegraaf.

Door ANP - 16-1-2017, 6:52 (Update 16-1-2017, 6:52)

Ratelband is zelf slachtoffer van de babbeltjes van Rens en leende hem 6000 euro, maar daar heeft hij nooit meer iets van teruggezien. Dat hij niet de enige is, ontdekte hij nadat hij daar een bericht over schreef op Facebook.

"Mensen met warrige verhalen waar je niet veel aan hebt, maar ook heel veel mensen met harde vorderingen die ertussen genomen zijn voor bedragen van 50 euro tot 50.000 euro. Het gaat meestal om bedragen tot 3500 euro. Dat is slim, want daardoor maken die er geen zaak van", legt Ratelband uit. Volgens hem zijn veel gedupeerden ook bang dat ze te maken krijgen met de 'kampersfamilie' van Rens' verloofde Virginia.

"Maar ik heb er nu meer dan dertig bij elkaar en ik ga een schuldeisersvergadering beleggen. Daarna zal Rens wel anders piepen", aldus Ratelband. "Het lijkt wel dat iedereen hem laat gaan. Nou, ik niet. Ik ga hem kapotmaken om zo de samenleving voorgoed tegen hem te beschermen. Hij gaat er gewoon aan. Ik ben mijn huiswerk aan het doen en Rens zal eerdaags wel ondervinden wat daar het resultaat van is."