Breder postuur hard werken voor Jacob Derwig

AMSTERDAM - Voor zijn rol als ex-crimineel Marius Milner in de nieuwe dramaserie Klem maakte Jacob Derwig zijn agenda leeg. Niet alleen vanwege de vele draaidagen, maar ook om aan zijn bredere postuur te kunnen werken.

Door ANP - 16-1-2017, 8:54 (Update 16-1-2017, 8:54)

Voor de tien afleveringen van Klem, dat vanaf donderdag te zien is op NPO 1, werden zo’n 75 dagen in bijna een half jaar uitgetrokken. “Voor mij persoonlijk was het de langste periode die ik heb gedraaid”, vertelt Jacob maandag in Metro. “Tussendoor heb ik bewust geen andere dingen aangepakt, om het thuis ook nog een beetje mee te maken.”

Jacob speelt Marius, een crimineel die na acht jaar gevangenisstraf zijn leven wil beteren. Zijn verleden achtervolgt hem echter, wat de vriendschap van zijn dochter met de dochter van een belastinginspecteur (Barry Atsma) bemoeilijkt.

Om Marius geloofwaardig neer te zetten, kweekte Jacob wat meer spieren. Dat kostte moeite. “Ik heb mijn best gedaan om voor die crimineel een wat breder postuur te kweken. Ik ben veel naar de sportschool geweest en heb flink gegeten. Dat moest ik goed bijhouden, anders gaat het er net zo hard weer vanaf.”

Een tweede seizoen Klem sluit Jacob niet uit. “Of het zo is heeft vast met kijkcijfers te maken, maar qua verhaal kan het nog wel even door. En ik heb het naar mijn zin. Superfijn om met collega’s als Barry Atsma en Georgina Verbaan te spelen.”