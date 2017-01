Josje coach in The Voice Kids Vlaanderen

ANP Josje coach in The Voice Kids Vlaanderen

ANTWERPEN - Josje Huisman is een van de nieuwe coaches van de derde Vlaamse reeks van The Voice Kids. Ze neemt plaats in de draaiende stoelen naast Songfestivalzangeres Laura Tesoro, die eveneens haar debuut maakt, en Sean Dhondt. Dat heeft VTM dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 17-1-2017, 10:40 (Update 17-1-2017, 10:40)

Josje maakte anderhalf jaar geleden al haar debuut als jurylid in de zoektocht naar een nieuwe K3. Dat was voor haar een 'onvergetelijke ervaring', zegt ze. "Coach zijn in The Voice Kids is natuurlijk iets helemaal anders. Maar het wordt super, daar ben ik zeker van."

De opnames van The Voice Kids beginnen in maart. Wanneer het nieuwe seizoen bij VTM te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.