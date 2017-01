Fred van Leer loopt mee in show Fashion Week

AMSTERDAM - Stylist Fred van Leer is een van de BN'ers die op vrijdag 27 januari meelopen tijdens de show van Artitude tijdens de Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam. Andere bekende sterren die meelopen zijn Holly Brood en Everon Jackson Hooi, zo maakte de organisatie dinsdag bekend.

Door ANP - 17-1-2017, 13:18 (Update 17-1-2017, 13:18)

Voor deze bijzondere modellen is gekozen omdat ontwerpster Marissa Moll van het modemerk Artitude met haar kleding veel succes heeft bij BN'ers. Moll besloot het afgelopen jaar vintage leren kledingstukken te gaan beschilderen en te versieren met accessoires. Tijdens de FashionWeek toont ze haar eerste collectie. Zij omschrijft de collectie zelf als 'ruig en sexy'.

De 26e editie van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam vindt plaats van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari. Een andere show is gewijd aan de nieuwe Disney-film Beauty and the Beast.