Ziekte leert Olivia Newton-John mededogen

MELBOURNE - Olivia Newton-John heeft haar ziekte borstkanker ervaren als louterend. De 68-jarige actrice en zangeres is achteraf zelfs dankbaar, zo stelde ze verrassend genoeg tegenover Radio Times. Zonder de ziekte zou haar leven er heel anders uit hebben gezien.

"Ik ben dankbaar voor de ervaring want anders had ik veel van dingen niet gedaan in mijn leven", aldus Olivia. "Het heeft me geleerd om medelijden te hebben met mensen die het moeilijk hebben."

Bij Olivia werd in 1992 kanker geconstateerd. Na een chemotherapie en borstamputatie kwam ze er weer bovenop, iets wat ze zelf nooit had gedacht. "Een angst nam destijds bezit van me. Ik was ervan overtuigd dat de kanker was uitgezaaid naar alle delen van mijn lichaam."

Vechten

"Een paar weken lang was mijn wereld een chaos, maar op een gegeven moment kalmeerde ik en begon ik mentaal terug te vechten", vertelt Olivia over haar genezingsproces. "Diep van binnen wist ik dat ik het zou halen."

Olivia besteedt nu een groot deel van haar tijd aan de steun aan allerlei stichtingen tegen borstkanker. Zelf zette ze de Olivia Newton-John Cancer and Welness Centre op in haar thuisstad Melbourne.