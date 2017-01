Anna Speller zwanger van eerste kindje

AMSTERDAM - Zangeres en actrice Anna Speller is zwanger. Op Instagram laat ze dinsdag vol trots haar babybuik zien.

Door ANP - 17-1-2017, 16:19 (Update 17-1-2017, 16:19)

"Ik kan er niet meer om heen", schrijft Anna bij de foto waarop ze positiekleding aan het passen is. Ze is zelfs al halverwege haar zwangerschap. Wanneer ze precies uitgerekend is, blijft nog even geheim.

De 32-jarige Anna, bekend van de groep K-otic, heeft sinds vorig jaar zomer een relatie met Jesse. Ze leerde hem kennen via Facebook.