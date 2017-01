Richard Armitage vult cast Ocean's 8 aan

ANP Richard Armitage vult cast Ocean's 8 aan

LOS ANGELES - De Britse acteur Richard Armitage is toegevoegd aan de cast van Ocean’s 8, meldt Deadline. Richard Armitage is onder meer bekend van zijn rol als dwergvorst in The Hobbit. Vorig jaar was hij nog op het witte doek te zien als King Oleron in de speelfilm Alice Through The Looking Glass.

Door ANP - 17-1-2017, 20:44 (Update 17-1-2017, 20:44)

Het is niet bekend welke rol Richard Armitage in de vrouwelijke spin-off van de Ocean's-trilogie speelt. Ocean's 8 gaat over vrouwelijke oplichters, vertolkt door onder anderen Sandra Bullock en Cate Blanchett. Andere rollen worden gespeeld door Helena Bonham Carter en Rihanna. Homeland-ster Damian Lewis speelt een van de bad guy's. Ook Matt Damon doet mee, als Linus Caldwell, zijn personage uit de originele films.

De productie van Ocean's Eight is onlangs van start gegaan. De film moet in de zomer van 2018 in de bioscoop te zien zijn.