ANP Charlie Sheen biedt Rihanna excuses aan

LOS ANGELES - Een week na hij opnieuw flink uithaalde naar Rihanna, heeft Charlie Sheen zijn excuses aangeboden. Hij bood de zangeres daarbij een drankje aan.

Door ANP - 18-1-2017, 4:44 (Update 18-1-2017, 4:44)

De ruzie tussen Charlie en Rihanna stamt uit 2014, toen de acteur boos was dat de zangeres tijdens een avondje uit weigerde zijn toenmalige verloofde te ontmoeten. Hij schreef een lange post op Twitter waarin hij beweerde dat Rihanna respectloos was en voorspelde dat dat haar ondergang in de entertainmentwereld zou betekenen. Ook maakte hij uitgebreid de roze pruik belachelijk die ze op de bewuste avond droeg.

Afgelopen week werd Charlie in een talkshow gevraagd naar die vete. Hij reageerde daarop met "Oh die bitch?". Van die opmerking heeft hij nu spijt, bleek dinsdag uit een Instagrampost. "Beste @badgirlririr", schreef de 51-jarige Two And A Half Men-acteur aan de zangeres onder een foto van Rihanna met haar roze pruik op. "Vergeef me mijn domme zonden. Laten we eens iets gaan drinken (ik betaal)."