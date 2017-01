Parton en Fonda reiken award uit aan Tomlin

LOS ANGELES - Dolly Parton en Jane Fonda overhandigen tijdens de SAG Awards de oeuvreprijs uit aan Lily Tomlin. Het trio speelde in 1980 samen in de film 9 To 5.

Door ANP - 18-1-2017, 6:31 (Update 18-1-2017, 6:31)

Lily krijgt de prijs voor haar acteercarrière. De inmiddels 77-jarige actrice brak in 1969 door met haar rol in de sketchshow Rowan and Martin’s Laugh-In, waarin ze verschillende typetjes speelde. Ze won in haar carrière meerdere Emmy's, een Grammy en twee Tony Awards. In 1975 werd ze genomineerd voor een Oscar voor haar bijrol in Nashville, maar zag het gouden beeldje aan haar neus voorbijgaan.

De actrice is sinds 2015 samen met Jane Fonda te zien in Netflixserie Grace And Frankie, waarin de twee de titelrollen spelen. In de serie, waarvan de hoofdrolspelers allemaal boven de 70 zijn, moeten deze Grace en Frankie het met elkaar rooien nadat hun echtgenoten, gespeeld door Martin Sheen en Sam Waterston, er met elkaar vandoor gaan.

Lily neemt na de Screen Actors Guild awardshow op 29 januari mogelijk twee prijzen mee naar huis; ze is ook genomineerd in de categorie Beste actrice in een comedy voor haar rol in Grace And Frankie.