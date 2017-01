Matthew McConaughey 21 kilo zwaarder voor rol

LOS ANGELES - De Amerikaanse acteur Matthew McConaughey is ruim 21 kilo aangekomen voor zijn rol van zakenman in de bioscoopfilm Gold. ''Ik heb dat nooit eerder gedaan'', vertelt de Amerikaanse acteur over zijn gewichtstoename.

Door ANP - 18-1-2017, 16:58 (Update 18-1-2017, 16:58)

''Ik sprak mezelf toe: 'McConaughey: je hebt zes maanden om ja te zeggen tegen alles wat je wilt eten en drinken, wanneer dan ook'. Dat was leuk. Het enige nadeel is de gedachte dat je weer moet stoppen. Ik beschouwde het als mijn werk, dat was mijn geluk. Dus ik zette alle lichten op groen", vertelt Matthew aan E! News. De 47-jarige acteur was tot nu toe alleen maar afgevallen voor rollen in films, zoals in Dallas Buyers Club waarvoor hij 17 kilo afviel.

''Cheeseburgers zijn mijn favoriete gerecht, dus ik at constant cheeseburgers. Ik maakte ze zelf en testte fastfoodrestaurants waar ik nog niet was geweest. Snoep had ik niet veel, vooral cheeseburgers en bier deden het goed."

Matthew McConaughey speelt de hoofdrol in Gold. Hij speelt de zakenman Kenny Wells, die samen met geoloog Michael Acosta, een rol van Edgar Ramírez, een stuk land koopt in het midden van de jungle van Borneo. Na maanden van tegenspoed vinden ze eindelijk goud. In Nederland draait Gold vanaf 23 februari in de bioscopen, bijna een maand na de Amerikaanse release.