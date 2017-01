NBC bevestigt terugkeer van Will & Grace

LOS ANGELES - NBC heeft tien nieuwe afleveringen besteld van de comedyserie Will & Grace. Dit heeft het Amerikaanse tv-station woensdag bevestigd, meldt Variety.

Door ANP - 18-1-2017, 19:07 (Update 18-1-2017, 19:07)

Onlangs liet Debra Messing, die in de serie Grace speelde, nog weten dat een reünie nog niet zeker was. Woensdag volgde de bevestiging van NBC. ''We zijn verheugd dat een van de leukste en meest bepalende comedyseries uit de NBC-geschiedenis terugkeert'', aldus NBC. ''Deze baanbrekende serie voor homorechten en politieke bewustwording, vermomd als hogesnelheidstrein van geestige popcultuur, keert terug naar de zender waar die thuishoort."

Er gingen al een tijdje geruchten dat de comedyserie terug zou keren. NBC zond Will & Grace tussen 1998 en 2006 uit. In september verscheen er opeens een filmpje op YouTube waarin Will, Grace, Jack en Karen te zien waren. Het bleek te gaan om een verkiezingsspotje, maar dit was wel de aanzet voor onderhandelingen over een nieuw seizoen.

Hoofdrollen in de serie zijn voor Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes en Megan Mullally.