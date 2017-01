Zayn Malik showt nieuwe tatoeage

ANP Zayn Malik showt nieuwe tatoeage

NEW YORK - Zayn Malik heeft aan zijn collectie tatoeages een nieuw exemplaar toegevoegd. Bovenop zijn linkerhand heeft hij over zijn knokkels in cursieve letters het woord Love laten zetten. Mogelijk is de lichaamsversiering een verwijzing naar de liefde voor zijn vriendin Gigi Hadid.

Door ANP - 18-1-2017, 21:52 (Update 18-1-2017, 21:52)

De 24-jarige zanger werd dinsdagavond in New York gefotografeerd, tijdens opnames van de film Ocean's 8 waarin de voormalige One Direction-zanger naar verluidt een gastrol speelt. Op de foto's die E! News woensdag op de website publiceerde, is de nieuwe tattoo op zijn hand duidelijk te zien.

Veel media melden dat de tatoeage zou zijn gezet door Jon Boy, die onlangs twee vleugels tatoeëerde op de rechterenkel van Gigi's zus Bella Hadid. Gigi en Bella liepen eind november samen in de show van Victoria's Secret.