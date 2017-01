Vinyl-box George Harrison komt in februari

LONDEN - In februari komt er een lp-box uit met de studioalbums van George Harrison. Het was al bekend dat de albums op vinyl heruitgegeven zouden worden, maar nu hebben de erfgenamen van de ex-Beatle ook een datum genoemd. Op 24 februari is het zover.

Door ANP - 18-1-2017, 21:54 (Update 18-1-2017, 21:54)

De albums worden uitgebracht zoals ze in de jaren zestig, zeventig en tachtig op de markt verschenen, inclusief het originele album artwork. De albums zijn geremasterd van de originele analoge studio-opnamen.

Naast de lp’s zitten er in de box ook twee picture discs, lp’s met opdruk, van de singels When We Was Fab en I’ve Got My Mind Set On You. Verder zit er een livealbum bij van George in Japan. Concert for Bangladesh, het livealbum dat de ex-Beatle met sterren als Bob Dylan, Leon Russel en Ringo Starr maakte, zit niet in de box.

De lp’s zijn ook los te koop, alleen van het driedubbelalbum All Things Must Pass is een beperkt aantal los te krijgen.