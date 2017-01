Weduwe Kubrick zet Frans landgoed te koop

DOMME - De Franse villa van de in 1999 overleden filmmaker Stanley Kubrick staat te koop. De 84-jarige weduwe van de regisseur, Christiane Kubrick, wil de villa met landgoed in de Franse Dordogne van de hand doen, zo weet Variety.

Door ANP - 19-1-2017, 3:15 (Update 19-1-2017, 3:15)

Het optrekje, met een prijskaartje van ruim 1,4 miljoen euro, ligt op iets meer dan twee uur rijden ten noorden van de Zuid-Franse stad Toulouse in het dorpje Domme. Het middeleeuwse Domme, met zijn gedeeltelijk overgebleven stadsmuur, geldt als een van de mooiste dorpen in Zuid-Frankrijk.

Kubrick's landgoed telt 8100 vierkante meter en de villa heeft een oppervlakte van 400 vierkante meter en beschikt over vijf slaapkamers en vijf badkamers. Ook is er een gastenverblijf dat met twee slaapkamers ruimte biedt aan bezoekers. Volgens de makelaar is de ruime binnenplaats ideaal om te buiten te dineren en biedt de villa uitzicht over de Dordognevallei.

De filmmaker en zijn familie woonden vanaf 1978 in Hertfordshire in Engeland. De villa gold als vakantieverblijf voor workaholic Kubrick, zijn vrouw en zijn twee dochters en stiefdochter.