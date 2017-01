Ex-manager Alanis Morissette bekent diefstal

LOS ANGELES - De voormalige manager van Alanis Morissette heeft bekend 4,8 miljoen dollar (4,5 miljoen euro) te hebben gestolen van de zangeres. Dat meldt TMZ op basis van documenten.

Door ANP - 19-1-2017, 3:23 (Update 19-1-2017, 3:23)

Jonathan Schwartz verduisterde het geld gedurende vier jaar. Ook gaf hij toe andere sterren te hebben bestolen voor wie hij beleggingen beheerde, zoals Beyoncé en Mariah Carey. Die zokm voor 1,7 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) getild.

Morissette klaagde haar ex-manager in mei 2016 aan nadat de zangeres vijf miljoen dollar in haar beleggingsportefeuille mistte. Schwartz beweerde het geld te hebben belegd in bedrijven die marihuana kweken in Amerikaanse staten waar dat legaal is. Na onderzoek werd duidelijk dat het geld door Schwartz is verbrast en bleek hij gokschulden te hebben. Morissette en Schwartz troffen in juni 2016 een schikking.

Voor de fraude en diefstal kan Schwartz een gevangenisstraf van maximaal 23 jaar krijgen, maar omdat hij bekende hoopt hij dat de rechter hem een lichtere straf oplegt. De verwachting is dat de voormalige manager tussen de vier en zes jaar moet brommen.